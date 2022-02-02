Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu açıkladı:

"Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

"Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit asker Tarcan için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı:

"Şırnak’ın Cizre ilçesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Tarık Tarcan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

"Asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Şırnak Cizre’de terör örgütü mensuplarınca bir hudut karakolumuza düzenlenen hain terör saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerimiz Tarık Tarcan'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

"Mekânı cennet, makâmı âli olsun"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Piyade Er Tarık Tarcan’ın şehadetini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Mekânı cennet, makâmı âli olsun" mesajını paylaştı.

"Şehit düşen kahraman evladımız Tarık Tarcan'a Allah'tan rahmet diliyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başsağlığı mesajı yayımladı:

"Şırnak Cizre'de, hudut karakolumuza teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit düşen kahraman evladımız Tarık Tarcan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âlî olsun inşallah."

"Mehmedimiz Piyade Er Tarık Tarcan’a Allah’tan rahmet diliyorum"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başsağlığı mesajında şu sözleri kullandı:

"Şırnak Cizre'de hudut karakolumuza alçak teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmedimiz Piyade Er Tarık Tarcan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun"

"Milletimize başsağlığı diliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, şehit asker için paylaştığı mesajda "Şırnak’ta terör örgütünün hain saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun… Şehidimizin ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" sözlerine yer verdi.