Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 21:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Bakan Akar'dan taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Tarcan için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit Şırnak
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