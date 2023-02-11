Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olağanüstü hal (OHAL) ilan deprem bölgesinde nüfusuna kayıtlı sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin, mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiği, daha önce planlanan sevk tarihlerinde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin sevklerinin yapılacağı bildirildi.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakı'da 13 binin üzerindeki yükümlü askerinin celplerinin ertelendiğini açıklamıştı:

"Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a ertelenmiştir. Burada böyle bir ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk."