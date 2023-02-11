Açıklamayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, saat 19.30 itibarıyla, 2 bin 103 artçı deprem meydana geldi.

Depremlerde 22 bin 327 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi yaralı olarak kurtuldu. 106 bin 428 depremzede bölgeden diğer illere tahliye edildi.

Toplam personel sayısı 218 bin 417

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 32 bin 484 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 8 bin 294.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 218 bin 417'e yükseldi.

70 helikopter ve 114 uçak görev yapıyor

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 10 bin 436 araç sevk edildi. Afet bölgelerinde 35 Vali ve 133 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirildi.

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 70 helikopter ve 114 uçakla toplam toplam 3 bin 232 sorti yapılmıştır.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.

105 bin 960 Aile Yaşam Çadırı kuruldu

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kızılay tarafından 175 bin 960 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi. 105 bin 960 Aile Yaşam Çadırı'nın kurulumu tamamlandı.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı bölgeye sevk edildi.