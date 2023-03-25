Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve şanlı bayrağımızı hedef alan aşağılık, barbarca ve iğrenç saldırıyı milletimiz ve insanlık adına telin ediyoruz. Danimarka’nın insanlığın ortak değeri haline gelmiş kutsallara saldırıya ‘ifade özgürlüğü’ diyerek izin vermesi nefret suçuna ortak olmaktır. İnsanlık suçudur.

Bu terörist, alçak saldırıya müsaade eden NATO üyesi de olan Danimarka’nın bu sorumsuz tutumu hem müttefiklik ruhuna hem de evrensel değerlere aykırıdır. Bu yanlış tutum kendi halkının da barış iklimine zarar verecektir. Danimarka yanlıştan hemen dönmeli, medeni ülkeleri örnek almalı ve bu nefret suçunu işleyen mahluklardan derhal hesap sormalıdır."