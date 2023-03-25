Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından karakol gemilerinin atışlarını paylaştı.

Paylaşımda,"TCG KDZ.EREĞLİ ve TCG KİLİMLİ karakol gemilerimiz, 23 Mart 2023 tarihinde Karadeniz Ereğli açıklarında, Millî Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketi ve su bombası atışlarını başarıyla icra etti" ifadeleri yer aldı.