Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 21:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karakol gemileri'nden DSH roketi ve su bombası atışı
TCG Karadeniz Ereğli ve TCG Kilimli karakol gemileri, Milli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketi ve su bombası atışlarını başarıyla icra etti.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından karakol gemilerinin atışlarını paylaştı.
Paylaşımda,"TCG KDZ.EREĞLİ ve TCG KİLİMLİ karakol gemilerimiz, 23 Mart 2023 tarihinde Karadeniz Ereğli açıklarında, Millî Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketi ve su bombası atışlarını başarıyla icra etti" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Gemi Milli Savunma Bakanlığı
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