Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum depremzedelerle Mehmetçik İftar Çadırı'nda orucunu açtı
[Fotograf: AA]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle Mehmetçik İftar Çadırı'nda iftar yaptı.
Bakan Kurum, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan Mehmetçik İftar Çadırı'na geldi.
Burada orucunu açan Kurum, bir süre sohbet ettiği depremzedelerin taleplerini dinledi.
Yemekte İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.
İftarı hazırlayan Mehmetçiğe teşekkür eden Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.
Etiketler: Deprem Murat Kurum Gaziantep
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