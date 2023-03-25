Bakan Kurum, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan Mehmetçik İftar Çadırı'na geldi.

Burada orucunu açan Kurum, bir süre sohbet ettiği depremzedelerin taleplerini dinledi.

Yemekte İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

İftarı hazırlayan Mehmetçiğe teşekkür eden Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.