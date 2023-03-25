Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başlattığı imza kampanyası kapsamında 100 bin imza toplayarak adaylığa hak kazandı.

Hemen ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen İnce, kamera karşısına ise 13 genç ile çıktı ve gençlerin kendi temsilcisi olarak yanında yer aldığını söyleyerek, "Bu çocuklar benim güzel evlatlarım. Bunlar gönüllüler ordusu. Bunlar kendi telefonlarından, kendi kontörlerini yiyerek sağa sola telefon açtılar. Kendi bilgisayarlarını alıp partinin genel başkan yardımcılarının odalarında çalışma yaptılar. Kendi paralarını harcayarak buraya geldiler. İşte Türkiye'deki 100 bin aslanın temsilcileri burada. Dünya siyaset tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay bu" ifadelerini kulandı.

2018'deki imza kampanyası ile şimdikinin aynı olmadığını hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

"Her türlü engellemeye her türlü baskıya, iftiraya, ayak oyununa, karalamaya, pabuç bırakmadılar. Ben imza verenleri, imza için çalışanları yürekten kutluyorum. Ve diyorum ki; o seçim kurulundan size verilen imzaladığınız bir nüsha, o örneği saklayın. O Türkiye'nin demokrasi belgesidir. Tek adam dayatmasından, tek adamlı yönetimden, tek adaylı dayatmaya karşı Türkiye'de demokratik bir duruştur.

O bir ilkedir, bir omurgadır ve demokrasimiz için yaptığınız katkının bir diplomasıdır, takdirnamesidir. Onu saklamanızı istiyorum. Muharrem İnce'den hiçbir şey beklemeden, Memleket Partisi'nden hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey almadan 100 bin gönüllü, 100 bin inanmış aslan. Bunlar size bir miras olarak kalacak. Çocuklarınıza o belgeyi göstereceksiniz. Biz Türkiye'deki tek adam dayatmasına bu belgeyle karşı çıktık diyeceksiniz."

"Bu yarışta en aktif çalışanlar FETÖ'cülerdi"

İstese imza kampanyasını ilk gün bitirebileceklerini söyleyen İnce, engellemeler ile karşılaştığı iddiasında da bulunarak, "Sahte evraklar düzenlediler. Baktılar ki toplanıyor bu sefer başka bir sahtekarlık yaptılar. İmzalar toplandı, sandık kuruluna gitmenize gerek yok diye mesajlar attılar. Bütün bunlar gözümüzün önünde oldu. Tam FETÖ taktiklerini uyguladı. Bu seçimde, bu yarışta en aktif bir şekilde çalışan FETÖ'cülerdi. Hazine yardımı yok, belediye yok, marjinal gruplar yok. Arkamızda tarikat yok, tamamen organik gönüllüler ordusu. Bir haftada 100 bin üye oldu. Dünya siyaset tarihinde yeni kurulmuş bir parti bir haftada 100 bin üye gönüllü, 30 yaş altı böyle bir olay var mı? Ben bilmiyorum. Bu bir zaferdir. Tarihteki yerini alacaktır. Yalanlara inanmadınız. Baskılara boyun eğmediniz. İftiralara itibar etmediniz, saldırılara siper oldunuz, göğüs gerdiniz. Firari FETÖ'cüler, PKK'lılar, genel merkez ve belediye beslemeleri seni de bölücü ilan etti güzel kardeşim. Bunu unutmayın. Ama çocuklar helal olsun size. Çok güzel direndik. Hiç merak etmeyin, Muharrem hocanız, cumhurbaşkanı seçildiğinde bu terör örgütlerinin, bu çıkar şebekelerini yerle bir edeceğim. Türkiye'yi marjinal gruplara teslim etmeyeceğiz. Türkiye'de ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyen milyonlarca insan var. Türkiye'yi marjinallere muhtaç etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız?"

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, bir basın mensubunun yönelttiği, "CHP'li 107 eski vekilin size bir çağrısı olmuştur, dayanışmanın parçası olun diye. Buna bir cevabımız olacak mı?` sorusuna "Ben bir başka partinin Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Onlar ise CHP üyesi. O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapmaları lazım. Birincisi bu. ikincisi, o arkadaşlarıma şunu söylüyorum; arkadaşlar CHP'nin tüzüğü antidemokratikleştirilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Atatürk'e, CHP içerisinde hakaret edilirken siz ne yaptınız? Partideki bütün bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemezler" diye yanıt verdi.

İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği iddialarına ilişkin ise "Bugüne yazıyor birisi yine bir gazeteci arkadaşımız. İşte yok 'görüşmeler varmış' da benim yakın çevremden almış da tamamen palavra. Bakın söylüyorum. Benimle bir ilişki kuran olmadı. Görüşme talebi de olmadı, nokta" dedi.