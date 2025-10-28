Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
Gündem
AA 28.10.2025 17:22

MSB'den 29 Ekim'e özel kutlama programı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ülke genelinde çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

MSB'den 29 Ekim'e özel kutlama programı

MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenecek faaliyetlere ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Buna göre Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK saat 14.40'ta Ankara'da, Türk Yıldızları saat 16.30'da Kırklareli'nde gösteri uçuşları yapacak. Ayrıca, Çorum, Ağrı, Muğla, Yalova, Aydın, Bursa, Kocaeli, Amasya, Mersin ve Eskişehir'de de muharip uçak geçişleri olacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 28 gemi ile 20 liman ziyareti yapılacak. Bu kapsamda, Sürmene, Samsun, Ereğli, Dolmabahçe, İzmit, Tekirdağ, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Çeşme, İzmir, Didim, Marmaris, Dalaman, Kaş, Alanya, Anamur, Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Gazimağusa ile Girne limanları ziyaret edilecek.

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Mehteran Birlik Komutanlığı, Armoni Mızıkası ve Bando Komutanlığınca birçok ilde konser düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında, askeri müzeler de 29 Ekim'de ücretsiz ziyaret edilebilecek.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
