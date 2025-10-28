Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
Gündem
AA 28.10.2025 15:27

Türkiye'den Kamboçya-Tayland ortak bildirisine destek

Türkiye, Kamboçya ile Tayland arasında 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da imzalanan ortak bildiriyi memnuniyetle karşıladı.

Türkiye'den Kamboçya-Tayland ortak bildirisine destek

Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ile Tayland arasında imzalanan ortak bildiriye ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, iki ülke arasında 26 Ekim'de Kuala Lumpur'da imzalanan ortak bildirinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu bildirinin imzalanmasına yönelik çabalarının takdir edildiği açıklamada, "İmzalanan ortak bildirinin, Güneydoğu Asya'da bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesine yer verildi.

OKUMA LİSTESİ