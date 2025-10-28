Türkiye'den Kamboçya-Tayland ortak bildirisine destek

Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ile Tayland arasında imzalanan ortak bildiriye ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, iki ülke arasında 26 Ekim'de Kuala Lumpur'da imzalanan ortak bildirinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu bildirinin imzalanmasına yönelik çabalarının takdir edildiği açıklamada, "İmzalanan ortak bildirinin, Güneydoğu Asya'da bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesine yer verildi.