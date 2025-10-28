Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.10.2025 14:36

Türkiye'nin 14. hava kampüsü Sivas'ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 14. hava kampüsünün 31 Ekim'de Sivas'ın Divriği ilçesinde açılacağını duyurdu.

Türkiye'nin 14. hava kampüsü Sivas'ta açılıyor

Bakan Uraloğlu söz konusu hava kampüsüne ilişkin bilgi verdi.

Mevcut hava kampüslerinin Antalya Döşemealtı, Tekirdağ Süleymanpaşa, Eskişehir İnönü ve Sivrihisar ile Samsun 19 Mayıs, Konya Selçuklu, Sakarya Pamukova, Çanakkale Bozcaada, Muş, Denizli, İzmir Aliağa, Eskişehir Seyitgazi ve Ardahan'da bulunduğunu anımsatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"31 Ekim'de Sivas Divriği'de inşa edilen yeni hava kampüsün açılışını gerçekleştireceğiz. Bu hava kampüsü ile ülke genelinde 12 ilde 14 hava kampüsümüz ile sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceğiz. Pist, 1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde beton kaplama olarak inşa edildi. 8 adet parklama alanına sahip olan hava kampüsünde yalnızca 5 bin 700 kilogramın altındaki hava araçlarıyla sportif ve amatör amaçlı uçuşlar gerçekleştirilecek."

Uraloğlu, söz konusu yerde ticari uçuşların yapılmayacağını, jet motorlu uçakların iniş-kalkış gerçekleştiremeyeceğini, uçuşların "görerek uçuş kuralları (VFR)" kapsamında gerçekleştirileceğine işaret etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölge turizmine katkı sunacak

Hava kampüslerinin, bulundukları illerde havacılıkla ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere de zemin hazırladıklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle, hava kampüsler hem ekonomik gelişime katkı sağlıyor hem de havacılık kültürünün yaygınlaşmasına imkan tanıyor. Divriği Hava Kampüsü, bölge turizmine katkı sunacak. Burada kazanılacak deneyimler, amatör ve sportif havacılığın ülke genelinde yaygınlaşmasında rol oynayacak."

Uraloğlu, her ilçeye hava kampüsü kazandırma vizyonu ile çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya da hava kampüsü kazandırmayı planladıklarını söyledi.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Sivas
Sıradaki Haber
Devlet Bahçeli: Terörün son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
Türkiye ile Ürdün arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı
14:39
Kapıkule ve İpsala'da 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi
14:45
Güven duygusu çocuklarda nasıl inşa edilir?
14:23
Soykırımcı İsrail'in, Gazze'de esir cenazelerinin yer tespit çalışmalarını engelleyeceği iddia edildi
14:21
Balıkesir'deki deprem sonrası 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandı
14:33
Devlet Bahçeli: Terörün son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek
Kırklareli’nde 102. yıl heyecanı: Çocuklar gazeteci oldu
Kırklareli’nde 102. yıl heyecanı: Çocuklar gazeteci oldu
FOTO FOKUS
Bergama sele teslim oldu: Sokaklar göle döndü, evler sular altında
Bergama sele teslim oldu: Sokaklar göle döndü, evler sular altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ