Almanya Başbakanı Merz Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de bulunacağı öğrenildi.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. 30 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."