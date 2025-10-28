Bakan Güler: Altay Tankımız muharebe gücünü üst seviyelere çıkaracak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramankazan'da düzenlenen "BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni"nde konuştu.

Güler, bugün şanlı ordunun gücüne güç katmak amacıyla sürdürülen projeler kapsamında yerli tank ve yeni nesil zırhlı araç üretim tesisinin açılışına, aynı zamanda seri üretimine başlanan yerli ve milli tank Altay'ın teslimine şahitlik etmenin gurur ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

"Savunma sanayiinde dünyada gıpta ile takip edilen bir durumdayız"

Tesisin ve tankların Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı uğurlu olmasını dileyen Güler, "Bir asır önce ne yazık ki savunma sanayii dışa bağımlı olan, bir tüfeği dahi dışarıdan ithal eden bir ülkeydik. İmkanların böylesine yetersiz olduğu bir ortamda bağımsızlığına olan tutkusu ve iman gücüyle istiklalini elde eden asil milletimiz, inanç ve adanmışlıkla çalışarak ülkemizin hak ettiği konuma gelmesi için elinden gelen gayreti göstermiştir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Siz yapamazsınız, başaramazsınız" diyenlere rağmen aziz millete güvenerek ortaya koyduğu stratejik vizyon ve kararlı duruşun, bugün ulaşılan seviyede belirleyici olduğunu belirten Güler, "Çok şükür artık kendi güçlü savunma sanayiine sahip sayılı ülkelerden biri olarak dünyada gıpta ile takip edilen bir durumdayız. Savunma sanayimizin etkinlik ve gücü sayesinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada rol model olurken savunma ve güvenlik alanı başta olmak üzere diplomaside ve dış ticarette de etkisini artırmakta, başta dost ve kardeş Katar olmak üzere pek çok ülkeyle ikili iş birliğini üst düzeyde geliştirmektedir" diye konuştu.

"Altay Tankımız Kara Kuvvetlerimizin muharebe gücünü daha üst seviyelere çıkaracak"

Yaşar Güler, bölgede ve dünyada yaşanan hassas gelişmeler ile sahip olunan stratejik coğrafyanın, yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle donatılmış güçlü ve etkin bir orduya sahip olmayı zorunlu kıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayiinde ulaştığımız mümtaz seviyeyi daha yukarılara taşımak için başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabalarımızın neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine yeni ve yüksek teknolojiye sahip ürünler dahil ediyor, ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen geliştiriyoruz. Büyük bir heyecan ve yoğun gayretlerle yürütülen bir rüyayı gerçeğe dönüştüren yerli ve milli Altay Tankı projemiz de bunlardan biridir. İhtiva ettiği yüksek ateş gücü, ciddi zırh koruması ve hareket kabiliyetleri ile tankların başta konvansiyonel harp olmak üzere asimetrik ve zorlu harekat ortamındaki vazgeçilmez rolü, bu projenin ordumuz ve savunma sanayimiz açısından ne kadar kıymetli olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu yönüyle Altay Tankımız, Kara Kuvvetlerimizin muharebe gücünü daha üst seviyelere çıkaracak, aynı zamanda personelimizin güvenliğini de artıracaktır. Esasen dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma sahip olan ve başarıyla gerçekleştirdiğimiz harekatlarda etkin roller üstlenen Türk tankçısı, Altay Tankı gibi kritik silah ve sistemlerin gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirecektir."

Güler, ülkenin ve asil milletin savunma ve güvenliğini en üst seviyede sağlayabilmek için orduyu en modern ve teknolojik imkanlarla donatma azminde olduklarını vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi savunma sanayinde dünyanın en iyilerinden biri yapana kadar artan bir şevk ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yi ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile bakanlıkta görüştü.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Güler ve konuk Bakan Al Sani, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Heyetler arası görüşmede, Güler'in beraberinde Bakan yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Musa Heybet de yer aldı.