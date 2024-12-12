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Gündem
TRT Haber 12.12.2024 12:00

MSB: Teröre karşı engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz

MSB kaynakları, "Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MSB: Teröre karşı engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı” yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG’ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz.”

Süleyman Şah türbesinin durumu

Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir.”

Münbiç'in terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesi

Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütü PKK/YPG’den temizlediği Münbiç ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

“Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç’in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO’nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır.

Bu gelişme, Türkiye’nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir.”

Isparta'da meydana gelen helikopter kazası

Bakanlık kaynakları, Isparta’da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili sorular üzerine şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir.” 

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele
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