MSB: Suriye'nin egemenliğine yönelik tehditlere müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirme yapıldı.

Açıklamada, Suriye'de terörist gruplara müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleri ile mücadele konusunda tutumumuzun net kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

"İsrail uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor"

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgaline ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail şimdi de 1974 yılında imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir. Suriye'de barış ve güven için yeni bir fırsat doğmuşken, istikrarı bozucu, gerginliği artırıcı ve sivil halkı endişeye sürükleyen aynı zamanda terör gruplarının işine yarayacak bu işgali şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Suriye'de istikrarın tesis edilmesine engel teşkil edecek saldırıların, İsrail de dahil olmak üzere tüm bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacağının altı çizildi.