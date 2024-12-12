Parçalı Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.12.2024 10:50

Bakan Bayraktar: Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün Gabar'da büyük keşfin yıl dönümü. Bir dönem 'girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük" dedi.

Bakan Bayraktar: Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar bölgesindeki petrol keşfinin yıl dönümünü kutladı.

 

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Gabar'ın petrol üretim üssü haline dönüştürüldüğünü ve Türkiye'nin en kaliteli petrolünün bölgede üretildiğini bildirdi.

Bugün itibarıyla Gabar’da günlük petrol üretiminin 61 bin varilin üzerine çıktığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugün Gabar'da büyük keşfin yıl dönümü. Bir dönem 'girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretir hale geldik. Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasımda Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar'dan karşıladık. Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah."

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Somali-Etiyopya anlaşmazlığının çözümü ülkemiz ve insanlık için gurur verici
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Artvin'deki heyelanda 100 bin ton toprak kütlesi hareket etti
12:07
MSB kaynaklarından Süleyman Şah Türbesi açıklaması
11:58
Bakan Fidan: Türkiye, Afrika'da istikrara katkı sağlayacak tarihi bir adıma öncülük etti
11:57
Kapadokya yılbaşı tatilinde de turistlerin gözdesi oldu
12:01
İkiz kardeşler sahnede de birlikte
11:59
Ankara Bildirisi, anlaşmazlıkların çözümü için ümit verici bir gelişme
Kapadokya yılbaşı tatili tercihinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu
Kapadokya yılbaşı tatili tercihinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu
FOTO FOKUS
Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü işte böyle kaza yaptı
Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü işte böyle kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ