MSB: Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 56 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 377'ye yükseldi.

Hudut güvenliği

Hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı da 8 bin181 oldu.

Gazze'de ateşkes

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında,Gazze'deki gelişmeleri de değerlendirerek şu ifadelere yer verdi:

"Binlerce Filistinliyi acımasızca katleden İsrail, barışa ve ateşkese gölge düşürecek uluslararası hukuk ihlallerine, kararlarına ve söylemlerine devam etmektedir. Kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönünde akıl ve mantık dışı, ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır".