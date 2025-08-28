MSB kaynakları: Türkiye, Suriye Hükümetinin alacağı her türlü tedbire destek verecektir

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Türkiye, Suriye'nin; toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, bölücü unsurlara geçit vermeyen merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır.

Suriye hükümeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır.

13 Ağustos 2025 tarihinde Suriye ile imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda, Suriye’nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezleriyle ilgili olarak Türkiye gereken katkıyı sağlayacaktır.

Türkiye, Suriye Hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir.”

Harp okullarındaki mezuniyet töreni

Bakanlık kaynakları, bu yıl MSÜ Harp Okullarından mezun olacak Teğmenler için neden Kara Harp Okulu’nda tek bir tören yapılacağına ilişkin soruları da cevapladı. Bakanlık kaynakları, bu konuda basında ve sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar olduğuna dikkat çekerek, gündeme getirilen iddialarla ilgili şu cevapları verdi:

"Neden tek bir tören yapılıyor?"

2025 yılı Harp Okulları Mezuniyet Töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos’ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda icra edilecektir.

Öğrenciler tedbir amaçlı akşamları okuldan uzaklaştırılıyorlar mı?

Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu’na katılış yapmışlardır. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılmaktadır.

Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin verilmektedir. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu’nda kalabilmektedir.

Tören provalarının 28 Ağustos’ta bitirileceği iddiası?

Provaların 28 Ağustos’ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos’a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp 29 Ağustos günü genel prova icra edilecektir. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra edilmektedir.

Törene katılacak ailelerin sınırlandırılacak mı?

Kara Harp Okulu tören alanının 4000 olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6000’e çıkarılmıştır.

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam 1405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır.

Tören sonrası öğrencilerin aileleriyle görüştürülmeyeceği iddiaları?

Tören bitiminde mezun olan teğmenlerin aileleri ile birlikte buluşma yerleri planlanmış ve bu yerler posterlerle süslenmiştir. Aileler Teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçirebileceklerdir. Ayrıca ailelere burada ikramlarda bulunulacaktır.

Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacaktır. Ailelerin cep telefonlarının toplanacağı iddiaları doğru değildir.

Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK’nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır.”

Halit Yukay'ın naaşının çıkarılma çalışmaları

Bakanlık kaynakları, Marmara Denizi’nin 68 metre derinliğinde tespit edilen iş insanı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılmasına ilişkin sorular üzerine;

“Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir” dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 103'üncü yılını, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için düzenlenecek faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, bu kapsamda, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetleri tarafından 24 gemi ile 24 limanda halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirileceğini söyledi.

Aktürk, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de SOLOTÜRK, Kütahya'da Türk Yıldızları ekiplerinin gösteri uçuşu yapacağını, Eskişehir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin'de muharip uçak geçişleri olacağını ifade etti.

Askeri müzelerin ise 30 Ağustos'ta ücretsiz ziyaret edilebileceğini dile getiren Aktürk, "Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün gurur ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Öte yandan, 30 Ağustos itibarıyla terfi edecek tüm personelimize yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyor, emekliye ayrılacak mensuplarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz." dedi.

"İmha edilen tünel uzunluğu 556 kilometre oldu"

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla görev ve faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Son bir haftada barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye Harekat Alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 8 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometre olmuştur." ifadelerini kullandı.

Hudut güvenliği faaliyetlerine zorlu iklim ve arazi şartlarında kesintisiz devam edildiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 976 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 508, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 47 bin 857 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 166 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın ulusal güvenliğin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya da devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Libya'daki kapsayıcı ve istikrarı teşvik eden politikamız doğrultusunda, Libya'nın hem Doğu hem Batı tarafı ile ilişkilerimizin geliştirilmesi maksadıyla 20-21 Ağustos tarihlerinde TCG Kınalıada korvetimizin gerçekleştirdiği Bingazi liman ziyareti kapsamında, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz başkanlığındaki Milli Savunma Bakanlığı heyetimiz Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etmiş, 'Tek Libya Tek Ordu' hedefiyle müşterek gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkin toplantılar yapılmış, Orgeneral Saddam Hafter tarafından TCG Kınalıada'ya ziyarette bulunulmuş, TCG Kınalıada korvetimiz, Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri bağlısı karakol botları ve TCB-59 helikopterimizle PASSEX ve PHOTEX eğitimleri icra etmiştir."

"İsrail yönetimi, bölgemizin güvenliği ve istikrarını zedelemektedir"

İsrail'in, bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan pervasız saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatan Aktürk, şunları ifade etti:

"İnsani felaketin devam ettiği Gazze'de, açlıkla sınanan Filistin halkının verdiği yaşam mücadelesi her geçen gün dayanılmaz bir hal almakta, İsrail güçlerinin hastanelerde bulunanlar dahil masum sivilleri ve gazetecileri kasten hedef alan katliamları devam etmektedir. Bağımsız gazetecilerin hedef alınması yaşanan katliamın ve insani trajedinin uluslararası kamuoyuna yansıtılmasını engellemeyi amaçlamaktadır. İşlediği savaş suçları ve uluslararası ihlallerin cezasız bırakılması, İsrail'in zorbalıkta sınır tanımaz tavrını pekiştirmektedir. İsrail'in bu tavrı karşısında, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardım koridorlarının kesintisiz açık bulundurulması ve sorumluların hesap vermesinin temin edilmesi uluslararası toplumun temel yükümlülüğü haline gelmiştir. Ayrıca, İsrail yönetiminin, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki saldırıları da bölgemizin güvenliği ve istikrarını zedelemektedir. İsrail'in, tüm komşu ve bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması bölgesel barış ve istikrar için zaruridir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün, İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a iştirak edeceğinin bilgisini veren Aktürk, "Sayın Bakanımız yarın Bakanlığımızda düzenlenecek Rütbe Terfi Töreni'ne, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrigata, Devlet Mezarlığındaki Anma Töreni ile Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının Kara Harp Okulundaki Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katılacaktır." dedi.

"TSK, tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecek"

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından Altay Tankı için silah sistemi, Fırtına obüsü ekipmanları ile Gökdeniz silah sistemi dahil muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatlarının tamamlandığını aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini kapsamında başvurular 3 Eylül'de sona erecektir. Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenleri 30 Ağustos'ta, Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarının Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenleri ise 31 Ağustos'ta yapılacaktır. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde, Harp Okullarından 1299 subay, Astsubay Meslek Yüksekokullarından 1943 astsubayın yanı sıra 16 dost ve müttefik ülkeden 106 subay ve 70 astsubay mezun olacaktır. Sonuç olarak bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüz ile milli birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."