28.08.2025 11:51

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'in üslubu meşru siyaset alanının dışına çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumları ve mensuplarına yönelik sözlerine sert tepki göstererek, "Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'in üslubu meşru siyaset alanının dışına çıktı

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Çelik, Özel'in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözlerinin siyasi eleştiri olmadığını belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez. Bir siyasi parti meşru alan içinde var olur. Siyasi partilerin en büyük misyonu 'siyasi meşruiyet' alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır.

"Özel'in üslubu meşru siyaset alanının dışına çıktı, bu kabul edilemez"

Özgür Özel'in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de var eden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. Özgür Özel'in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz."

Özgür Özel AK Parti Ömer Çelik
Bakan Ersoy: Alevi-Bektaşi kültürü kardeşliğin mayası
