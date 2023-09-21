MSB kaynakları: Operasyon, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kendi operasyonudur

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna tarafından "Tahıl Koridoru'nun Rusya olmadan devamına" ilişkin teklifini değerlendirdi.

Kaynaklar, Türkiye’nin tahıl anlaşmasının daha önce olduğu gibi dörtlü olarak devamından yana olduğunu belirtti. Bu yöndeki temas ve girişimlerin devam ettiğini ifade eden kaynaklar, "Yeni bir teklif masamızda değil" dedi.

"Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kendi operasyonudur"

Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonuna Türkiye'nin fiili olarak destek verip vermediğine ilişkin soru üzerine kaynaklar, Ermenistan’ın 10 Kasım’daki ateşkesin yükümlülüklerini yerine getirmediğine, bölgedeki istikrarsızlığı körüklediği ve gerilimi tırmandırdığına dikkati çekti.

Ermenistan’ın Karabağ’daki gayrimeşru silahlı unsurları desteklediğini, bölgede istikrarsızlığa neden olacak faaliyetlerde bulunduğunu, mevzi kazmak, sınır ihlalleri gibi provokatif eylemleri gerçekleştirdiğini belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak her zaman dediğimiz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarımızla yanındayız. Askeri eğitim iş birliği, ordunun modernizasyonu faaliyetlerine uzun süredir devam ediyoruz. Azerbaycan ve Türk ordusunun aynı standartlara kavuşmasına yönelik çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi. Azerbaycan ordusunun operasyondaki başarısı, gelinen aşamayı göstermesi bakımından önemli. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kendi operasyonudur. Sonuç olarak Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir."

Ortak Merkez’deki çalışmalar

Türkiye’nin Azerbaycan’daki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, Ermenistan’ın bölgeyi yoğun olarak mayınladığını belirtti. Azerbaycan ordusunun Tek Vatan Harekatı’nı başarıyla tamamlamasının ardından bölgedeki mayınların temizlenmesine yönelik harekete geçildiğini belirten kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konudaki eğitici eğitimleri ile çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk-Rus Ortak Merkezinin çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, 30 Ocak 2021’de faaliyetlerine başlayan merkezin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Merkezin İHA’lar dahil kendi keşif ve gözetleme teçhizatlarıyla ihlalleri tespit ettiğini veya her iki taraftan gelen ihlal bildirimlerini takip ettiğini aktaran kaynaklar, yapılan çalışmalarla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını, raporlama işlemlerinin yapıldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2023 Yılı İnsan Ticareti Raporu’nda Türkiye aleyhine yönelik ifadeye ilişkin soru üzerine, Dışişleri Bakanlığınca açıklama yapıldığını hatırlatan kaynaklar, asıl ABD’nin Suriye’de desteklediği unsurların, terör örgütü PKK/YPG’nin çocukları ailelerinden zorla alarak silah verdiğinin BM raporları dahil birçok raporda yer aldığına dikkati çekti.