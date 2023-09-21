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TRT Haber 21.09.2023 11:20

Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Starlink'in Türkiye'de faaliyette bulunma talebi konusunda, 25 Eylül'de uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlar başta olmak üzere tüm haberleşme sektörünün ve kamuoyunun görüşlerini alacaklarını söyledi.

Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Elon Musk'ın şirketi Starlink'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurusuna ilişkin açıklama yaptı.

Sayan, "Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı BTK
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