Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı dolayısıyla bulunduğu New York’ta, Türkevi'nde gerçekleştirdiği temaslar sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Sohbet sırasında, Erdoğan'ı görmek için Philadelphia'dan geldiklerini, 3 çocuğu ve 9 torunu olduğunu anlatan bir kadın, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz, çok dua ediyoruz size. Ayağınıza taş değmesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun üzerine kadına teşekkürlerini ileterek, "Bizlere dua edin" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sohbetin ardından Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğine katılmak üzere oradan ayrıldı.