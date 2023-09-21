Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor

Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) 13. Türkiye Yatırım Konferansı’nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

ABD ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken ekonomik anlamda da güçlendirmeliyiz. ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar doları yakalamak. Bunun için karşılıklı olarak gayretlerimizi artırmamız gerekiyor.

ABD ile ortaklığımızı güçlendirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz.

"ABD ile ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti"

ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti.https://t.co/BT0lNmYZQt pic.twitter.com/wkxzXJRtdT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2023

Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz.

"Hedefimiz sürdürülebilir bir büyüme ikliminin tesisidir"

Ekonomik büyümeden taviz yok. OVP ile öncelikli reform adımlarını belirledik. Enflasyonu artıran yapısal unsurların ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 2026 sonunda tarihimizde ilk kez bir, 3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklük ve 14 bin 855 dolara çıkan fert başına milli gelire ulaşacak. Attığımız adımlara bağlı olarak döviz kurumuzun dengeye kavuştuğunu görüyor, bundan da memnuniyet duyuyoruz.

OVP ile temel odağımız yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız sayesinde sürdürülebilir bir büyüme ikliminin tesisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (OVP ile) Temel odağımız yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız sayesinde sürdürülebilir bir büyüme ikliminin tesisidir.https://t.co/WHO4NqnWeF pic.twitter.com/974EPcidCU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2023

ABD ile savunma sanayii alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz.

"Tükiye yatırımcılara güvenli liman olmayı sürdürüyor"

Türkiye, siyasi istikrarı eğitimli iş gücü, genç nüfusu, geniş iç pazarı ve bölgesel pazarlara erişimiyle stratejik konumu ve modern lojistik altyapısıyla uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor. Bölge ülkeleriyle tesis ettiğimiz yakın diyalog sayesinde bu konumumuzu daha da perçinliyoruz.