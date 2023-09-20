Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta yoğun programı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

Olumlu iklimi devam ettirme kararlılığı

İki liderin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etmişlerdir. Buna göre, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasındaki toplantıları, kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir."

Göç konusu

İki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle, Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olgularını ele aldılar. İki lider, sivil koruma alanındaki ikili işbirliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağladılar. Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler."

Güney Afrika

Bu görüşmenin ardından Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ve çok taraflı seviyelerde yürütülen mevcut güçlü ilişkilerin daha da pekiştirilmesine yönelik atılacak adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel, küresel meseleler ele alındı.

Malezya

Diplomasi trafiğine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.