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TRT Haber 18.11.2024 15:26

MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Kara Harp Okulundaki mezuniyet töreninde teğmenlerin resmi olmayan yeminine ilişkin, "Suç, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet etmek suretiyle alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmaktır. Sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi" denildi.

MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulundaki yemin töreninde teğmenlerin resmi olmayan kılıçlı yeminine ilişkin sorumluların disipline sevk edildiği öğrenildi.

Bakanlık kaynakları, kılıçlı yemin soruşturmasındaki son duruma ilişkin şunları kaydetti;

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, törende ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede (Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi) yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığı kendilerine defaten tebliğ edilmiştir.

Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, töreni takip etmek için gelen basın mensupları teğmenler tarafından olay yerine davet edilmiştir.

Kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, misafir askeri personelin de anonsa uyarak olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir.

Süreç nasıl devam edecek?

Her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmiştir. Yüksek disiplin kuruluna sevk edilen personelin işlemleri devam etmektedir.

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