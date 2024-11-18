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Gündem
AA 18.11.2024 14:29

Demokrat Parti'den 2 istifa

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa ettiklerini açıkladı.

Demokrat Parti'den 2 istifa
[İzmir Milletvekili Salih Uzun (sol), İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.]

Enginyurt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu saatten sonra DP'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördüm. Bugün itibarıyla DP'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Partisinden istifa ettiğini duyuran Salih Uzun ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum."

Enginyurt ve Uzun'un istifalarıyla DP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e inerken, bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.

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