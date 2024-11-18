Dışişleri Bakanlığı kaynakları: 'Hamas Siyasi Bürosu Türkiye'ye taşındı' iddiası doğru değil
Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirten Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanladı.
Kaynaklar, "Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.