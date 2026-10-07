ABD'den, karantina kararı sonrası Rusya'daki vatandaşları için sağlık uyarısı

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, İrkutsk bölgesindeki sağlık durumuna ilişkin basına yansıyan haberlerin takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, veba şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybettiğine, İrkutsk'taki bazı hastanelerde karantina tedbirleri uygulandığına ve bazı sağlık kuruluşlarının kapatıldığına ilişkin haberlerin bulunduğu kaydedildi.

Bölgedeki ABD vatandaşlarından yerel sağlık makamlarının yönlendirmelerine uymaları ve etkilenen sağlık kuruluşlarından uzak durmaları istenen açıklamada, ateş veya solunum yolu belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması tavsiye edildi.

Söz konusu bölgeye seyahat edenlere sağlık durumlarını 14 gün boyunca takip etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, yerel basındaki gelişmelerin de izlenmesi istendi.

Rusya'daki salgın iddiası

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanalları ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına, "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtilmişti.