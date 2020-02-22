Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İdlib'de rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, bir asker yaralandı ve hastaneye sevk edildiği sırada şehit oldu.

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 22, 2020

MSB, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde bırakılmadığını ve bundan sonra da bırakılmayacağını söyleyerek, şunları açıkladı:

"Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."