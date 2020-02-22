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Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile İdlib'i görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, İdlib’de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 16:58
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