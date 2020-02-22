Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, İdlib’de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.