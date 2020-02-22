Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Karar duruşmasında sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esasa ilişkin savunmasında kullandığı kimi ifadeler, müdahil avukatlarının ve izleyicilerin tepkisini çekmişti.

"Önce iyi bir insan olmaya çalışın"

Ceren Damar Şenel cinayeti davası kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şunları kaydetti:

"Nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir. Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı, kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir."

Paylaşımının sonunda Ceren Damar Şenel'e bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Bakan Gül, "Cenazesi başında sevgili eşinin dediği gibi; iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil önce iyi bir insan olmaya çalışın." ifadesini kullandı.

Ankara Barosu'na soruşturma çağrısı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, Ceren Damar cinayeti davasında, sanık avukatının savunmasına tepki göstererek Ankara Barosu'nu soruşturma açmaya davet etmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Ankara Barosu, Ceren Damar davasındaki sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında disiplin soruşturması başlattı