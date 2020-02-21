İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede seçimlere sayılı günler kala, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde yine çok sayıda ilave konut inşa edileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şu sözlere yer verildi:

"Uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan bu işgalci anlayışı bir kez daha şiddetle reddediyoruz. Her seçim öncesinde Filistin halkının haklarını gasbetmeyi ve uluslararası hukuku ayaklar altına almayı adet edinen İsrail Yönetimi’nin bu alışkanlığını sürdürdüğü görülmektedir. İsrail’in söz konusu yasadışı adımları atarken ABD tarafından bir süre önce açıklanan sözde barış planından da cesaret aldığı açıktır. Filistin toprakları Filistin halkınındır. İşgalci zihniyet bu gerçeği hiçbir zaman değiştiremeyecektir."

5 bin 200 yeni konut

İsrail Başbakanı Netanyahu dün, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkat çekiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.