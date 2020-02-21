Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ikna çalışmaları sonucu, Haki kod adlı Adem Özdemir isimli terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 41’e yükseldi.