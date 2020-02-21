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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile İdlib'i görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib'deki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.
İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alındı.
Etiketler: son dakika idlib Erdoğan-Putin görüşmesiSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 19:54
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