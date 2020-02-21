İdlib'deki gelişmeler CHP kanadında da yakından takip ediliyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, hükümetin Meclis'i bilgilendirmesini istedi.

"Sayın Erdoğan'ın siyasi partilerin genel başkanları ile de bu konuda bir istişare yapmasını, görüş alışverişinde bulunmasını tavsiye ederim. Meclis'in kapalı bir oturumda bilgilendirilmesi lazım. Bana sorarsanız yarın sabah bunun yapılması lazım."

CHP sözcüsü Faik Öztrak da gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İdlib'de ne yaşandığını bilmesi en doğal hakkıdır. Bizim gözümüzde tek bir Mehmetçiğimizin kesip aktığı tek bir tırnak İdlib'den hatta Suriye'nin tamamından daha değerlidir" dedi.