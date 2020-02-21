Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasının satır başları şöyle;

İran Sağlık Bakanı ile görüştüm ve yanınızdayız mesajı verdim. İran'da 758 şüpheli vaka, 18 pozitif vaka ve 5 ölüm var.

"Vakalar sınırımızdan uzak"

İranlı Bakan vakaların Kum'da olduğunu, sınır bölgesinde olmadığını söyledi. Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor.

Virüsün görüldüğü Kum kentinden gelen yolculardan sağlık raporu isteyeceğiz.

Şu ana kadar ülkemizde koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz.