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Milli elektrikli tren için tarih belli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak" dedi.
Milli elektrikli tren dizisi üretimi kapsamında hazırlanan prototipin raylara indirilmesi planlanıyor. Bu tren dizisinin test ve sertifikasyon sürecinin bu yıl sonuçlandırılarak, seri üretime geçilmesi öngörülüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 16:30
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