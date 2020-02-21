FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davasında hüküm giyen sanıkların istinaf başvurusu reddedildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde görülen duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Karar, oy birliği ile alındı.

Firari 18 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında eski kuvvet komutanlarının da olduğu 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Sanıklardan 21'i "Cumhurbaşkanına suikast girişimine yardım" suçundan 20 yıl, 31'i de "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmıştı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma ve operasyonlar da sürüyor. İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin 99'u adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında firari 18 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.