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Gündem
AA 11.01.2024 23:41

MSB duyurdu: NATO ülkesinin sahasında ilk kez TSK uçakları görev aldı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçağın, bir NATO ülkesinin hava sahasında ilk defa silah kontrol görevi icra ettiğini duyurdu.

MSB duyurdu: NATO ülkesinin sahasında ilk kez TSK uçakları görev aldı

TSK'ya ait iki uçak NATO ülkesinin hava sahasında ilk defa silah kontrol görevi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçaklarımız NATO görevinde buluştu. Uçaklarımızın NATO Güvence Tedbirleri kapsamındaki görev uçuşu ile bir NATO ülkesinin hava sahasında tamamen milli unsurlarımızla ilk defa silah kontrol görevi icra edilmiş oldu."

 

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Milli Savunma Bakanlığı NATO Konya Romanya
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