Murat Kurum: Esenyurt trafiği yeni projelerle rahatlayacak

Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Avcılar ve Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu.

Avcılar'da geçmiş dönem teşkilat yönetimi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Kurum, esnaf ziyaretinin ardından Avcılar Yeşilkent Cemevi'ne gitti.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Sevgili Ehl-i Beyt aşıkları, merhaba kardeşlerim, Hz. Hüseyin'in matemini her daim yüreğinde taşıyanlar. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Bu kardeşlik sofrasında olanlara, sevgili canlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Avcılar'ın her sokağına huzur getirmek için yola çıktıklarını belirten Kurum, kimseyi ayırt etmeden tüm İstanbullulara hizmet edeceklerini vurguladı.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözünü hatırlatan Kurum, ''Bir olalım, iri olalım, diri olalım. İşte biz böyle Hünkar’ın sözünün takipçisi olursak birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz. Birlikte İstanbul'u yöneteceğiz. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Bizim sözümüz askıda kalmaz. Hep yanınızda olacağım. Her zaman ulaşılabilir olacağım. Ne sorununuz varsa gece-gündüz demeden çalışıp çözeceğim." diye konuştu.

Esenyurt'taki ziyaretler

Murat Kurum, daha sonra AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, trafik ve altyapıyla ilgili projelerini anlattı.

Kurum, seçimleri kazandıktan sonra sadece Esenyurt ve İstanbul'un sorunlarına odaklanacaklarını, İstanbul'u hiçbir zaman bir basamak olarak görmeyeceklerini ve kentin kaynaklarını İstanbul için kullanacaklarını söyledi.

Esenyurt'taki otopark sorununa da hızlı şekilde müdahale edeceklerini belirten Kurum, ilçede 3 büyük otopark projesi için çalışmalara başladıklarını, göreve gelir gelmez işe koyulacaklarını kaydetti.

Kurum, Esenyurt'un güvenli ve huzurlu bir ilçe olması için çalışacaklarını dile getirerek, "Bu güvensizliği, huzursuzluğu, karmaşayı kaldıracağız. Esenyurtlular mutlu olacak. Esenyurt, İstanbul'un parlayan yıldızı olacak" ifadelerini kullandı.

"Esenyurt trafiği yeni projelerle rahatlayacak''

Daha sonra Esenyurt'taki muhtarlarla bir araya gelen Kurum, ilçede öncelikle trafik sorununa el atacaklarını söyledi.

Kurum, "Haramidere ve Beylikdüzü'ne doğru giden yolun çok sıkıştığını biliyoruz. Bu trafiğin çözümü bizce çok basit. Planlamamıza başladık. Yeni bir tünel projesi üzerinde arkadaşlarımızla gece-gündüz çalışıyoruz. Bu tünel çalışmamızın yanında, E-5'e alternatif yollar ve kavşaklar da yaparak, Esenyurtlu kardeşlerimizi trafik sorunundan tamamen kurtaracağız"diye konuştu.

Kentsel dönüşüm ve bina güvenliği için özel bir çalışma yürüttükleri aktaran Kurum, tüm binalar güvenli olana kadar dönüşüme devam edeceklerini anlattı.

Kurum, Çınar ve Örnek mahallelerindeki tapu sorununa da acilen çözüm bulacaklarını söyledi.

İstanbul genelinde imarla ilgili sorun bırakmayacaklarını belirten Kurum, "İstanbul'da imar planı yapılmamış hiçbir ilçemiz kalmayacak ki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştirelim. Yine Çınar ve Örnek mahallelerimizde yerinde, gönüllü, hızlı dönüşümü başlatacağız. Esenyurt'ta tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu süreci yürütelim, Esenyurtlu kardeşlerimiz yastığa başını huzurla, güvenle koysun istiyoruz" dedi.