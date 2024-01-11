Çok Bulutlu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.01.2024 21:55

Altun'dan Yunan basınında yer alan habere yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği" yönündeki haberin Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yalanlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine Yunanistan'ın ANT1 televizyonu kanalının servis ettiği haberi düzeltmek zorunda kaldığını aktardı.

Altun'dan Yunan basınında yer alan habere yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dezenformasyon kötüdür" ifadesine yer verdi.

Türkiye ile komşu Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecine zarar vermek amacıyla servis edilen manipülatif bir haberin nasıl bertaraf ettiklerine ilişkin önemli bir örnek vermek istediğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın ANT1 televizyon kanalı, ana haber bülteninde bazı görüntüleri dayanak göstererek, 'Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği' yönünde bir haber servis etti. Yunan kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu haber, sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Süreci takip eden İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, yaptığı araştırma neticesinde görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğunu tespit etti.

Türk sahil güvenliği yetkilileriyle de iletişime geçen uzmanlarımız, herhangi bir gerilimin söz konusu olmadığını doğruladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, haberin dezenformasyon olduğunu Türkçe, İngilizce ve Yunanca olmak üzere 3 dilde duyurdu. ANT1 televizyonu, yalanlamanın ardından gelen tepkiler üzerine haberini düzeltmek zorunda kaldı. Sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına hakikat mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."

 

ETİKETLER
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Yunanistan
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: Süper hızlı tren hattının güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da sürecek mi?
22:33
İstanbul için gizli buzlanma uyarısı
22:27
Murat Kurum: Esenyurt trafiği yeni projelerle rahatlayacak
22:05
İstanbul'da ''huzur uygulaması''
21:49
Bakan Uraloğlu: Süper hızlı tren hattının güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak
22:19
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
İsrail saldırıları nedeniyle göç eden Gazzeliler, yağmur ve soğuk havayla mücadele ediyor
İsrail saldırıları nedeniyle göç eden Gazzeliler, yağmur ve soğuk havayla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testleri tamamlandı
Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testleri tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ