Gazze'den 7. tahliye operasyonu

Türkiye Filistin'de katliama uğrayan sivillerin umudu oldu.

7'nci tahliye seferini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze’de sağlık sistemi çökmüş durumda."

Gazze'den yaralıların tahliyesi sürüyor. 59 yaralı ve 72 refakatçiyi taşıyan ikinci uçak da Ankara'ya indi.https://t.co/dWiYBE8RDz pic.twitter.com/jIE3j7wGP6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 11, 2024

İki uçak da Ankara'da

26 yaralı ile 34 refakatçiyi taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak saat 21.15 civarında Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.

MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı C-130 tipi uçakla getirilen hastaların sağlık durumları yolculuk süresince 6 uzman sağlık personeli tarafından kontrol edildi.

Hastalar, havaalanında bekletilen ambulanslarla Etlik ve Bilkent şehir hastaneleriyle Ankara ve Yenimahalle eğitim araştırma hastanelerine sevk edildi.

59 yaralı ve 72 refakatçiyi ile 10 kişilik UMKE ekibini taşıyan ikinci uçağın da 22.30 sıralarında Ankara'ya indiği öğrenildi.