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Gündem
AA 11.01.2024 21:28

M.Ö. 6. yüzyıla ait "kore torsosu" Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, M.Ö. 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun İngiltere'den teslim alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

M.Ö. 6. yüzyıla ait "kore torsosu" Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye kökenli eserleri ana yurduna kavuşturmaya devam ettiklerini belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2021'de satışa çıkartılan Milet kökenli ve M.Ö. 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun teslim alındığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"İngiltere Metropolitan polisiyle gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile iadesini sağladığımız eseri Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş bugün yapılan törenle teslim aldı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

 

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