MSB: C-130 askeri kargo uçağın enkazı Kayseri'de incelenecek

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkazına ilişkin olay yerindeki incelemelerin tamamlandığını duyurdu.
Bakanlık, olay yerindeki enkaz parçalarının Kayseri'de bulunan 2'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne intikalinin ise devam ettiğini açıkladı.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir."