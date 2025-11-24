Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.11.2025 11:12

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yürütülen bahis soruşturmasına ilişkin, "Verilmeyen veriler için savcılığa başvurduk. Futbolda deprem var. Bu işten bazı kulüpler zarar görecek. Veriler bize devletten geliyor. 1-2 sene sıkıntı çekeriz ama yarınlar güzel olacak." dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Hacıosmanoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başıklar şöyle:

"Futbolda deprem var. Bu işten bazı kulüpler zarar görecek. Veriler bize devletten geliyor. 1-2 sene sıkıntı çekeriz ama yarınlar güzel olacak. İnsanlar, kendilerine dokunulmaya başlandığı için işi sulandırmaya, farklı farklı yerlere çekmeye başladı. Biz hakemlerden başladık, futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek, teknik direktör, tercüman, temsilciler, gözlemcilere ilişkin veriler geliyor. Bu incelemeden sonra kendimizi temizlemiş olacağız. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini de temizler."

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Bahis Futbolda Şike TFF
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti
11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı miraslarını titizlikle korumaktadır
11:51
Karadeniz'in hamsisi Avrupa sofralarında
11:51
Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup: Her çocuğun geleceği size emanet
11:50
Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi COP31 Başkanlığı ile taçlandı
11:33
Ulaşımda "Aile Yılı" fırsatından yaklaşık 934 bin kişi faydalandı
Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden geçiyor
Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden geçiyor
FOTO FOKUS
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ