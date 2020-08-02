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MSB: 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor. Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.
TSK’nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020
Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/zc5P6nY4dw
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 20:17
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