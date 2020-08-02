Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor. Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.

TSK’nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor.



Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/zc5P6nY4dw