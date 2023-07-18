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Gündem
TRT Haber 18.07.2023 13:34

MKE'deki patlama sonrası müfettişler görevlendirildi

Ankara Kayaş'taki MKE fabrikasında patlama meydana geldi. 4 işçinin yaralandığı patlamayla ilgili inceleme ve soruşturma yapmak için müfettişler görevlendirildi.

MKE'deki patlama sonrası müfettişler görevlendirildi

Mamak ilçesine bağlı Kayaş'ta Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu kapsül fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada olayın soruşturulması için müfettiş görevlendirildiğini aktardı.

Mamak'taki MKE kapsül fabrikasında yangın
Mamak'taki MKE kapsül fabrikasında yangın

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili kaza olayının hemen sonrasında Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde; Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Konusunda yetkin iş müfettişleri gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal edilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır."

 


 

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Ankara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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