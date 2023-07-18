MKE'deki patlama sonrası müfettişler görevlendirildi

Mamak ilçesine bağlı Kayaş'ta Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu kapsül fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada olayın soruşturulması için müfettiş görevlendirildiğini aktardı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili kaza olayının hemen sonrasında Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde; Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Konusunda yetkin iş müfettişleri gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal edilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır."

Ankara’da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi kardeşimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun.



Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve… — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 18, 2023



