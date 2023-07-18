Mamak'taki MKE kapsül fabrikasında yangın

Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda saat 10.56 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

MKE'ye ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, saat 10.55'te fabrikanın AR-GE bölümünde henüz teknik sebebi bilinemeyen bir patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Patlamada yaralanan 4 işçinin tedavi altına alındığını, bilinçlerinin açık olduğunu belirten Şahin, "Söndürme çalışmaları, kimyasal bir yangın olduğu için dikkatle yürütüldü. Toz ve diğer kum gibi oksijenle teması kesici malzemeler kullanıldı ve şu an itibarıyla durum tamamen kontrol altına alındı. Ama yine de orada bir itfaiye ekibimiz ve yine müessesenin kendi söndürme ekibi her ihtimale karşı nöbette bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Teknik inceleme devam ediyor"

"Yaralılar hangi hastanede tedavi altında, durumları nasıl?" soruları üzerine Şahin, yaralıların, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

"Yangının sebebine ilişkin bilgi var mı?" sorusuna Şahin, "Teknik inceleme devam ediyor." yanıtı vererek, sonuca ilişkin fabrika müdürlüğünce kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

"Herhangi bir sirayet olmadı"

"Yerleşim yerlerinde bir tahliye söz konusu mu?" sorusunu Şahin, "Hayır, yanındaki binalara bile sirayet etmedi. Kaldı ki içeride 2-3 bölümde etkili olmuş, diğer bölümlere etkisi olmamış. Ne fabrikanın içindeki diğer bölümlere ne de yerleşim yerlerine herhangi bir sirayet ya da etki olmadı." diye yanıtladı.

Vali Şahin, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısının da çalışmaları takip edip, detaylı inceleme yapılması talimatını verdiğini aktararak, durumun endişe verici olmaktan çıktığını vurguladı.

"Öyle bir ihtimal değerlendirilmiyor"

"Bir sabotaj ihtimali değerlendiriyor musunuz?" sorusuna Şahin, "Şu andaki verilere göre öyle bir ihtimal değerlendirilmiyor. Ama tüm detaylı incelemeler, teknik ekipler tarafından yapılacak." cevabını verdi.

[MKE fabrikasında yangın]

Ankara Valisi Vasip Şahin: Durum şu an itibarıyla endişe verici olmaktan çıkmıştır. (Sabotaj ihtimali) Şu andaki verilere göre öyle bir ihtimal değerlendirilmiyor. pic.twitter.com/IJ0OFvRipP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2023

"Ar-Ge biriminde meydana geldi"

Teknik incelemenin devam ettirildiğini ifade eden Şahin, "Sonucunda detaylı bir şekilde fabrika müdürlüğü kamuoyunu bildirecektir. Yanındaki binalara bile sirayet etmedi. Kaldı ki içeride bile 2-3 oda içerisinde etkili olmuş. Diğer bölümlere bile etkisi olmamış. Ar-Ge biriminde meydana geldi. (Sabotaj ihtimali) Şu andaki verilere göre öyle bir ihtimal değerlendirilmiyor." ifadelerini kullandı.

MSB: Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, MKE'nin Kayaş'taki kapsül fabrikasında yangın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangın sonucu dört işçimiz yaralanmıştır. Derhal hastaneye sevk edilen yaralılarımızın sağlık durumları iyidir. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak bölgenin emniyeti sağlanmış ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bakan Yerlikaya: Ekiplerimiz bölgede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Müfettiş görevlendirildi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ankara’da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi kardeşimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir." dedi.

"4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Yaklaşık 11.00 civarında bilgi geldi. Patlamayı duyar duymaz fabrikaya geldik. Burada 4 kişi yaralanmış maalesef. Hastaneye kaldırıldılar ve müdahaleleri yapılıyor. Biz de şu an idari binanın olduğu yerdeyiz. Güvenlik önlemleri alındı uzman ekipler müdahalesini yapıyor.

Bölgedeki vatandaşlar için hiçbir tehlike yok. Dağın eteklerinde bir bölge.