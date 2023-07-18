Balıklı Rum Hastanesi yıl sonunda eski günlerine kavuşacak

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki Balıklı Rum Hastanesinin İhtiyarhane binasında, 4 Ağustos 2022'de çıkan yangın nedeniyle hastalar hızlıca tahliye edilirken, sağlık çalışanları, itfaiye, zabıta ekipleri ile vatandaşlar tarafından sedye ve tekerlekli sandalyeyle olay yerinden uzaklaştırılan yaşlılar, bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Tarihi bina, İstanbul'un pek çok ilçesinden dumanının görüldüğü yangın sonucu ağır hasar aldı. Birçok ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin uzun mücadelesi sonucunda söndürülen yangında yıllara meydan okuyan bina kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Yangının çıkış sebebi tespit edilemedi

Olayla ilgili inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığının raporunda, yangının çıkış sebebinin sağlıklı bir şekilde tespit edilemediği açıklandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hastane yönetiminin şikayetçi olmaması üzerine takipsizlik kararı verdi.

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Tadilatın yüzde 98'i tamamlandı

Uzun yıllardır ayakta duran ihtiyarhane binasında kalanların hastanenin diğer bölümlerinde misafir edilmeye başlanmasının ardından tarihi binanın yaralarını sarmak üzere çalışmalara başlandı.

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve hastane yönetiminin koordinesinde titizlikle sürdürülen tadilat ve restorasyon çalışmalarında yavaş yavaş sona geliniyor.

[Fotoğraf: AA]

Valilik tarafından ihale edilen tadilat çalışmaları kapsamında dış cephe ve çatı saçak alt kısmını içeren tadilatın yüzde 98'lik bölümü tamamlandı. Binanın içinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda elektrik tesisatının ise yüzde 60'ı yapıldı.

Binanın tarihi olması ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılması için yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında çatı tamamen kapatıldı.

Çalışmalarda hedef yıl sonu

Hastanenin ihtiyarhane binasında yürütülen restorasyon ile tadilat işlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Hastalar için gerekli eşyaların hızlıca binaya yerleştirilmesinin ardından binanın kullanıma açılması amaçlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bina içinde çalışmalar devam ediyor

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı İnşaat Mühendisi Erol Yümlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri sonrası, dönemin İstanbul Valisi olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un destekleriyle yapıda tadilat çalışmalarına başlandığını söyledi.

Yaklaşık 2000 metrekare volta döşeme, 2350 metrekare çatı, ahşap pencere ve cephe restorasyonunun yüzde 98'lik kısmının tamamlandığı, bina içindeki elektrik ve mekanik tesisat çalışmalarının devam ettiği anlatan Yümlü, İstanbul Valisi Davut Gül'ün çalışmaları yerinde incelediğini kaydetti.

Yümlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'a ve görevinin başına geçer geçmez kendilerini ziyaret eden Vali Gül'e kötü zamanda yanlarında olduklarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.