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Türkiye
AA 18.07.2023 11:21

Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altında

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 hektar alanın hasar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altında

Deveci Mahallesi'nde ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Teteköy Mahallesi'ne de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 4 helikopter, 113 araç, 554 personelle müdahalede bulunuldu.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, yaklaşık 100 hektar alanın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Teteköy Mahallesi'nde yanan alanlar, dron ile görüntülendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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